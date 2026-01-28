Neuer Vorab-Song von GREYHAWK
28.01.2026 | 16:20
Die amerikanischen Heavy Metaller GREYHAWK melden sich mit ihrem dritten Album "Warriors Of Greyhawk" zurück, das am 13. Februar bei Cruz Del Sur Music erscheint.
Nun hat die Kombo zum Song 'Take A Stand' ein weiteres Video veröffentlicht.
Take A Stand
https://www.youtube.com/watch?v=GrWC06pDhdA
