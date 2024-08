Die deutsche Heavy Metal Truppe DYING ANGEL präsentiert erste Details ihrer neuen EP "Angels Rising", welche am 1. November erscheint. Parallel dazu kündigt die Band ein Releasekonzert am 2. November 2024 im Bad Homburger E-Werk an.

Tracklist "Angels Rising"

1. Sick Of Lies

2. This Is Your Life

3. Nightrunner

4. The Bitch

5. Starlight

6. Liquid Love