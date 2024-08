IMPERIAL AGE mit neuer Besetzung und Festivalankündigung

Die Symphonic Metal-Band IMPERIAL AGE, die wegen des Ukrainekriegs ihre russische Heimat verlassen hat, hat ihre Zelte nun in England aufgeschlagen und meldet sich nach zweieinhalb Jahren in neuer Besetzung zurück.

Von der alten Besetzung übriggeblieben sind die beiden Sänger Aor und Jane Odintsova. Neu hinzu kommen Manuele di Ascenzo am Schlagzeug, Daniel Carpenter an der Leadgitarre, Jonathan Hawkins an der Rhythmusgitarre und Dan Quiney am Bass.

Für den 5. Oktober kündigte die Band bereits ein eigenes Festival an, welches in der O2 Academy Islington in London stattfinden wird. Headliner des Festivals ist ORDEN OGAN, desweiteren spielen BATTLE BORN, ALTERIUM, GHOSTS OF ATLANTIS, PYTHIA, CRUSADE OF BARDS und natürlich IMPERIAL AGE selbst.