NIGHTFALL ist auf der Suche nach Vergeltung

Am 2. Mai 2025 erscheint über Season of Mist "Children Of Eve", das elfte Studioalbum der griechischen Blackened-Death-Metal-Bands NIGHTFALL. Mit 'Seeking Revenge' gibt es einen ersten Vorgeschmack.



Children Of Eve Trackliste:



01. I Hate

02. The Cannibal

03. Lurking

04. Inside My Head

05. Seeking Revenge

06. For The Expelled Ones

07. The Traders Of Anathema

08. With Outlandish Desire To Disobey

09. The Makhaira Of The Deceiver

10. Christian Svengali



Seeking Revenge







https://www.youtube.com/watch?v=eF1f3IJanxI

