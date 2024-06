NEW HORIZON (SWE): ... aller Widrigkeiten zum Trotz

Zum heutigen Release des neuen NEW HORIZON (SWE)-Albums "Conquerors", das über Frontiers Music erschienen ist, könnt ihr euch das Visualizer-Video 'Against The Odds' anhören.



https://www.youtube.com/watch?v=jH7JnuQQ-gs

