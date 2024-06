FLAT BLACK: Debütalbum

Im vergangenen Jahr stellte der ehemalige FIVE FINGER DEATH PUNCH-Gitarrist Jason Hook seine neue Band FLAT BLACK vor. Er tat sich mit drei jungen Musikern zusammen und sie schlossen für das Debütalbum einen Plattenvertrag mit Fearless Records.

Nun ist das Debütwerk "Dark Side Of The Brain" fertig und wird am 19.07.2024 erscheinen.



Das Werk wurde vom Gitarristen und von Chris Collier (KORN) aufgenommen und produziert. Auch das Artwork stammt von Jason Hook. Aus dem Album ist heute der Song 'Sideways' erschienen.



Die Tracklist liest sich so:

1. IT'S OK TO BE ANGRY

2. JUSTICE WILL BE DONE

3. SIDEWAYS

4. A BIT OF LIGHTNING

5. UNWANTED

6. HOME

7. HALO

8. IT'S YOUR LACK OF RESPECT

9. NOTHING TO SOME (FEAT. COREY TAYLOR)

10. DARK SIDE OF THE BRAIN

11. VILLAIN

12. YOUTH 'N EYES

13. TIDAL WAVE

14. LET IT GO



Das Album kann bereits vorbestellt werden.