FLESHGOD APOCALYPSE: wenn die Blutuhr tickt

Nach 'Pendulum' gibt es mit 'Bloodclock' ein neues Musik-Video von FLESHGOD APOCALYPSE. Gleichzeitig kündigt die Band ihr neues Album "=pera" an, das am 23. August 2024 vis Nuclear Blast erscheint.



Einige Kommentare Paolis, der 2021 den tragischen Bersteigerunfall hatte, zum neuen Song:

"Die besten Geschichten entstehen immer aus dem Schmerz, das ist eine bittere, aber unbestreitbare Wahrheit. - In meiner visionären Darstellung dieser Reise, die mit meiner Nahtoderfahrung beginnt und in einer lang ersehnten physischen und psychischen Wiedergeburt gipfelt, wollte ich jeden einzelnen Schritt meines Leidensweges so gestalten, als wären es Akte einer "Opera Lirica", mit Dialogen oder sogar Geständnissen an imaginäre Charaktere, die während meines ganzen (Miss-)Abenteuers ständig präsent waren. - Was sehen wir, kurz bevor wir sterben? Nun, mit 'Bloodclock' lege ich Zeugnis ab und zeige meine persönlichen Visionen, die ich hatte, als ich bewusstlos an einem Seil hing, einige hundert Meter über dem Boden. Es ist verrückt, dass die Realität viel erschreckender und seelenzerstörender sein kann als die Fantasie. - Und das Video ist eine spektakuläre Darstellung dieser Katastrophe. - Aber in diesem Lied geht es nicht nur um den Tod, sondern auch um das Leben. "I'm not dead yet" war eine Art Mantra, das zu meinem Schlachtruf wurde. In dem Moment, in dem ich aufwachte, begann ich meinen Krieg, um am Leben zu bleiben, der sich mit der Zeit zu einem wahren und nicht enden wollenden Kalvarienberg entwickelte, da ich immer noch das Kreuz für das trage, was an diesem Tag geschah. Aber das ist eine andere Geschichte, deren Zeit noch nicht gekommen ist..."

"Opera" Trackliste:



01. Ode to Art (De' Sepolcri)

02. I Can Never Die

03. Pendulum

04. Bloodclock

05. At War With My Soul

06. Morphine Waltz

07. Matricide 8.21

08. Per Aspera Ad Astra

09. Till Death Do Us Part

10. Opera



Bloodclock







https://www.youtube.com/watch?v=CatkW_p5hwc