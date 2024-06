OCEANHOARSE mit neuem Video

Nachdem die finnische Heavy-Metal-Band OCEANHOARSE vor kurzem ein neues Line-Up vorgestellt und mit dem Song 'Killer & The Queen' ein kraftvolles Comeback nach einer kurzen Pause gefeiert hat, geht es mit der Veröffentlichung ihrer neuesten Single 'Logos' weiter.



Das neue Line-up von OCEANHOARSE: Ben Varon (Guitar), Silver Ots (Bass), Oskari Niemi (Drums) und Joonas Kosonen (Vocals).



OCEANHOARSE-Schlagzeuger Oskari Niemi sagt:

"Dieser Song ist ein einziges großes Jin und Jang. Er beginnt mit der aggressivsten Musik, die wir je gemacht haben, geht dann aber in eine mystische Frühlingsregen-Stimmung über."



Bassist Silver Ots fügt hinzu:

"Das RIFF zieht dich sofort in seinen Bann und der Song entspannt sich erst im Mittelteil, wo er die Düsentriebwerke ausschaltet und in den Nachthimmel gleitet. Darauf folgt natürlich ein arschtretendes Gitarrensolo und ein abschließendes crash-and-burn-lastiges Riff, das keine Augen trocken lässt."



Logos







https://www.youtube.com/watch?v=99Grr53o7lM

