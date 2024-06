Neuigkeiten von MUSHROOMHEAD

Am 9. August 2024 erscheint via Napalm Records das neue Studioalbum "Call The Devil" von MUSHROOMHEAD. Gerade ist die Single 'Fall In Line' erschienen, die von einem bizarren Musikvideo untermalt wird und einen ersten Einblick in die neuen Masken der Band bietet, die von Jordan Patton und Gitarrist Joe Gall entworfen und modelliert wurden.



MUSHROOMHEADs Mastermind Steve "Skinny" Felton zu 'Fall In Line':

"Was mir am Video für 'Fall In Line' am meisten gefällt, ist die Art und Weise, wie die Farbe rot integriert wurde. 'Fall In Line' war eigentlich der letzte Song, den wir für die LP aufgenommen haben. Er entstand ziemlich schnell und ist ein mitreißender, aggressiver und unterhaltsamer Track."



"Call The Devil" Trackliste:



01. Eye To Eye

02. Fall In Line

03. Emptiness

04. We Don't Care

05. UIOP (A Final Reprieve)

06. Prepackaged

07. Decomposition

08. Grand Gesture

09. Hallelucination

10. Hideous

11. Torn In Two

12. Shame In A Basket

13. Doom Goose



Fall In Line





https://www.youtube.com/watch?v=yOKeoej68Xw



EU/UK 2024 Tour:



09.08.24 DE – Bochum / Rockpalast *

10.08.24 FI – Kotka / Dark River Festival

11.08.24 UK - Southampton / The Engine Rooms * / **

12.08.24 UK - Birmingham / O2 Institute2 * / **

13.08.24 UK - London / O2 Academy Islington * / **

14.08.24 NL - Haarlem / Patronaat * / **

15.08.24 DE - Sulingen / Reload Festival

16.08.24 CZ – Moravsky Krumlov / Rock Castle

17.08.24 PL - Warsaw / Proxima *

18.08.24 PL - Krakow / Kwadrat *

19.08.24 DE – Berlin / Cassiopeia *



** Special Guest DYMYTRY

* Support SILENZER