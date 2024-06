ORDEN OGAN und die Eroberung

Am 5. Juli 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music das neue Studioalbum "The Order Of Fear" von ORDEN OGAN. Heute will uns die Band mit der neuen Single 'Conquest' samt dazugehörigem Video erobern.



Sebastian "Seeb" Levermann sagt:

" 'Conquest' bewies sich als einer der besten Songs, die wir bis dato geschrieben haben. Der Song gehört ab sofort zu meinen absoluten Liebslingstracks und wir hoffen, dass all die Leute da draußen ebenso viel Freude an ihm haben werden!"



Conquest







https://www.youtube.com/watch?v=clVBkjmU2F0

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: orden ogan the order of fear conquest