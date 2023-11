NECK CEMETERY und die Nacht des jüngsten Gerichts

Am 27. Oktober 2023 hat NECK CEMETERY über Reaper Entertainment ihr zweites Studioalbum "Bring us the Head" veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Konzeptalbum über Kultfilme der 80er und 90er Jahre. Selbst der Titel des Albums ist eine Anspielung auf einen Klassiker aus den 70er Jahren.



Heute präsentiert die Band nun das offizielle Lyric-Video zum Song "Judgement Night", der durch die Film-Klassiker "Terminator 1+2" inspiriert wurde.



Die Band kommentiert:

"Ein Killerroboter aus der Zukunft, der Sonnenbrille und Lederjacke trägt, und mit coolen One-Linern um sich schmeißt - wenn ihr wie wir in den Achtzigern und Neunzigern aufgewachsen seid und auf Actionfilme standet, führte am Terminator kein Weg vorbei. Viel Spaß mit unserem neuen Video - der finalen Auskopplung unseres Albums "Bring Us The Head", das seit Freitag erhältlich ist. Hasta la vista, Neckbreakers!"



Judgement Night







https://www.youtube.com/watch?v=9Q2dUcKEamU

