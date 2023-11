AMENRA auf Tour mit CORECASS

Die bekannte, belgische Alternative-Post-Metal-Band AMENRA wird in Begleitung von CORECASS, laut Feierwerk in München das Solomusikprojekt der Multiinstrumentalistin Elinor Lüdde aus Hamburg, die mit mehreren Instrumenten wie Harfe, Orgel, Schlagzeug und Gitarre eine filmische, elegisch düstere und atmosphärische Musik jenseits des üblichen Ansatzes kreiert, vier Konzerte in Deutschland darbieten. M.A.D. Tourbooking hat folgende Shows angekündigt:

30.11.2023 Bremen, Kulturzentrum Schlachthof e.V. Bremen

01.12.2023 München, Feierwerk e.V.

02.12.2023 Jena, Kassablanca

03.12.2023 Bochum, Zeche Bochum

Ausgenommen für den Termin in München sind noch Tickets verfügbar.

