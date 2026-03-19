NCN 2026: BEYOND BORDER und LOVELORN DOLLS bestätigt
Für das NCN-Festival 2026 in Deutzen sind in den vergangenen Tagen mit BEYOND BORDER und LOVELORN DOLLS zwei weitere Bands bestätigt worden.
Bisher bestätigt waren:
DIE KRUPPS
THE BEAUTY OF GEMINA
EXTIZE
NEMUER
PANKOW
MAYFLOWER MADAME
JUNKIE KUT
PETER HEPPNER
RINA PAVAR
ELINBORG
SIERRA VEINS
AMBASSADOR21
GRUNDEIS
SIGLO XX
MRDTC
VANGUARD
SAMSAS TRAUM
BAGGER 258
MARC ALMOND (Best-Of SOFTCELL und Solo)
GIRLS UNDER GLASS (Best-Of-Show zum 40-jährigen Bestehen)
MELOTRON
OF THE WAND AND THE MOON
INTENT:OUTTAKE
THE FOREIGN RESORT
ATLAS BIRD
HINFORT
Das Festival findet vom 04.09. bis 06.09.2026 im Kulturpark Deutzen statt.
Bereits am 03.09.2026 gibt es die bekannte Warm-Up-Party. Bei dieser werden PRAGER HANDGRIFF, TYSKE LUDDER und zwei weitere Bands zu erleben sein.
Die Tickets sind im Festival-Onlineshop erhältlich.
