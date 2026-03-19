KLIMT 1918: Neues Album

Die italienische Band KLIMT 1918 hat sich wieder sehr viel Zeit für ein neues Album gelassen. Doch nun ist es endlich soweit und am 12.06.2026 erscheint das fünfte Album "Ámor" via Prophecy Productions. Daraus ist nun mit 'Dream Core' der erste Song vom neuen Werk veröffentlich worden.



Frontmann Marco Soellner sagt dazu: "Der Song 'Dream Core' dreht sich um Resilienz, Stärke und die Fähigkeit, die Widrigkeiten des Lebens zu überwinden, erklärt Frontmann Marco Soellner. Wir widmen diesen Track jenen, die sich entscheiden, trotz allem zu lieben. Denen, die glauben, dass ein Lied den Willen zur Veränderung auslösen kann. Denen, die sich wie ein Sturm fühlen, der kurz davor ist, über einer sonnenverbrannten Wüste loszubrechen."



Bei der Produktion des neuen Werkes erfuhren die Musiker quasi einen künstlerischen Ritterschlag. Der legendäre Tony Doogan willigte ein, "Àmor" abzumischen. Frank Arkwright (Abbey Road Studios) steuerte sein Mastering bei. Beide renommierten Toningenieure haben zuvor bereits für Acts wie MOGWAI und SNOW PATROL zusammengearbeitet. Zu ihren Portfolios zählen außerdem Größen wie JOY DIVISION, COLDPLAY und OASIS.



Die Tracklist liest sich so:

1. Dream Core

2. Aventine

3. Nihil Vltra

4. Eros

5. Nexus

6. Un ètè invincible

7. Arcade

8. Amor

9. Petricore

10. Aftersun

11. Mountain



Das Album kann im Labelshop bereits vorbestellt werden. Live ist die Band beim Wave-Gotik-Treffen in Leipzig zu erleben.

https://www.youtube.com/watch?v=7OYVUZNAXMQ