MUSE kündigt neues Album "The Wow! - Signal" an, neuer Song online!
Kommentieren
19.03.2026 | 22:55
Die Stadionrocker MUSE haben für den 26.06.2026 das neue Album "The Wow! - Signal" angekündigt.
Den neuen Track 'Be With You' kann man hier begutachten:
Die Tracklist von "The Wow! - Signal" liest sich wie folgt:
01. The Dark Forest
02. Nightshift Superstar
03. Shimmering Scars
04. Cryogen
05. Be With You
06. Hexagons
07. The Sickness In You & I
08. Unravelling
09. Hush
10. Space Debris
Das Album kann man in unterschiedlichen Varianten hier vorbestellen:
https://store.muse.mu/gb/muse/the-wow-signal/
- Quelle:
- Band-Social-Media
- Redakteur:
- Jakob Ehmke
- Tags:
- muse the wow signal neues album 2026 be with you
0 Kommentare