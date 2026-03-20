Frühlings-Tour von HEXVESSEL
Kommentieren
Die bekannte finnische Psych Folk- und Occult Doom-Band HEXVESSEL kündigt eine Europa-Tour an, um ihr aktuelles Album "Nocturne" vorzustellen. Das Werk ist stark von heidnischen und animistischen Einflüssen geprägt und verbindet die Kräfte der Natur mit dem Unsichtbaren. Bei dieser Konzertreihe wird die Band von den französischen Pionieren des Occult Rock, ALUK TODOLO, begleitet, die kürzlich ihr Album "Lux" veröffentlicht haben; ein Werk, in dem Licht und erdverbundene Energien miteinander verschmelzen.
HEXVESSEL EUROPEAN TOUR 2026:
02 APR 2026 Paris (FR) Petit Bain
03 APR 2026 Utrecht (NL) dBs
04 APR 2026 Antwerpen (BE) Samhain Festival
05 APR 2026 Dordrecht (NL) Bibelot
06 APR 2026 Berlin (DE) Urban Spree
07 APR 2026 Warszawa (PL) Hydrozagadka
08 APR 2026 Kraków (PL) Klub Zascianek
09 APR 2026 Praha (CZ) New Libeň Synagogue
10 APR 2026 Karlsruhe (DE) Die Stadtmitte
- Quelle:
- Swamp Booking
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- hexvessel nocturne aluk todolo european tour 2026 swamp booking
0 Kommentare