MYRATH - Wilderness Of Mirrors

Wilderness Of Mirrors

Auch im Soundcheck: Soundcheck 03/26

Mehr über Myrath

Genre:
Progressive Metal
∅-Note:
9.50
Label:
EarMusic
Release:
27.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. The Funeral
    2. Until The End, feat. Elize Rid (AMARANTHE)
    3. Breathing Near The Roar
    4. Les Enfants Du Soleil
    5. Still The Dawn Will Come
    6. The Clown
    7. Soul Of My Soul
    8. Edge Of The Night
    9. Echoes Of The Fallen
    10. Through The Seasons

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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