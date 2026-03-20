Magische Moment, die verzaubern.

Auch die neue Platte "Wilderness Of Mirrors" von MYRATH hat mich direkt wieder in ihren Bann gezogen. Nicht zuletzt natürlich durch die bereits seit Ende letzten Jahres kontinuierlich vorab veröffentlichen Auskopplungen.

Schon in diesen Vorab-Veröffentlichungen zeigt sich wieder das Markenzeichen von MYRATH: progressiver Metal gepaart mit orientalischem Flair und symphonischen Elementen. Natürlich trägt auch Zaher Zorgatis charismatische Stimme viel zur Wirkung bei. Auch etliche Gastmusiker tragen zum Gelingen bei, insbesondere anzumerken wäre da Elize Ryd, die in 'Until The End' in einem wunderbaren, emotionalen Duett mit Zaher Zorgatis glänzt. Bei 'Les Enfants Du Soleil' wurde mit "Students from Glanum Rock School (Saint remy de provence)" zusammengearbeitet. Schlagzeug und Gesang wurde bei Jacob Hansen in seinen Hansen Studio aufgenommen, wo auch das Mischen und Mastern stattfand.

So lasse ich mich mit freudiger Erwartung auf das neue Album "Wilderness Of Mirrors" ein und werde nicht enttäuscht. Schon in 'Funeral', von dem es bereits im letzten Jahr die Video-Auskopplung gab, beeindruckt Zaher Zorgatis mit seinem hymnischen Gesang. Obwohl es ja um Tod und Verlust geht, hat der Track doch auch etwas Tröstendes. Es folgt das schon erwähnte 'Until The End' mit Elize Ryd, welches die erste Auskopplung des neuen Albums war, und mich schon damals beim Anhören sehr berührt hat. Hier kommt gelegentlich der orientalische Einschlag etwas zum Tragen und es bleibt auf jeden Fall die Feststellung, dass die Stimmen von Elize und Zaher wunderbar harmonieren und große Gefühle gezeigt werden. Wunderschön!

Im eingängigen 'Breathing Near The Roar' trifft ein bisschen "Orientalik" auf einen mitreißenden Rhythmus und einen tollen, eingängigen Refrain. Ein Kinderchor eröffnet 'Les Enfants Du Soleil' und einem, sich mit getragener Stimme einfügenden Zaher. Genau in dem Moment, in dem man denkt, dass jetzt eine Ballade kommt, wird es rasant und man wird förmlich von der Musik mitgerissen, die komplette Instrumentalfraktion föhnt einen regelrecht hinweg. Dann wieder ein Schnitt und Klavierklänge leiten zum Schluss wieder den Kinderchor ein, begleitet von Zahers einfühlsamer Stimme. Ganz stark.

Zu 'Still The Dawn Will Come' fällt mir spontan ein Wort ein: kraftvoll! Und natürlich, abgesehen von ebensolchem Gesang, auch eine Instrumentalfraktion, die nichts anbrennen lässt. Also mit anderen Worten: Ein Track, der mächtig abgeht. Ganz anders beim gefühlvollen, ja fast traurigen 'The Clown'. Wie das halt so ist, bei Clowns. In der Manege bringen sie das Publikum zum Lachen, aber niemand sieht, wie es in ihrem Inneren aussieht: "I keep the pain where none can see. The painted smile is all of me. But my soul, all my soul, I will leave it to the crowd, it was always for the crowd."... "Tonight, I am not a clown, just a man, just breaking down." Besonders berührend ist der ausdrucksstarke, orientalisch angehauchte, arabisch gesungene Mittelteil. Danach kommt sie doch noch, die gefühlvolle, emotionale Ballade 'Soul Of My Soul'. Klarer melodischer Gesang mit Klavierbegleitung, ohne jegliche Schnörkel, aber mit einem Zaher, der einmal mehr diese Gefühle überzeugend darbringt.

Mit dem treibenden 'Edge Of The Night' tauchen wir nochmal tief ins orientalische Klangbild ein. Eingängiges Drumming und herausragende Chorarbeit geben diesem Track zusätzlich das gewisse Etwas. Beim dunklen 'Echoes Of The Fallen' mischen sich auch wieder leichte orientalische Vibes mit dem kraftvollen Gesang von Zaher, kraftvollen Gitarrenriffs, tollem Chorgesang und fettem Drumming. Die eingängigen Refrains laden zum Mitsingen ein. Ich behaupte jetzt mal, dass dieser Track live eine Granate sein wird! Bleibt noch der flotte, melodische Abschluss-Song 'Through The Seasons'. Auch hier gibt es wieder einen eingängigen Refrain, der direkt zum Mitsingen animiert. Anfang und Ende des Tracks werden von dem wundervollen Klang einer Langhalslaute eingerahmt, die von Fehmi Mbarki gespielt wird.

"Wilderness Of Mirrors"  ein Album, das bei jedem Durchgang weitere musikalische Geheimnisse offenbart und das mir ganz viele Gänsehaut-Momente beschert. Ein Album, das berührt, verzaubert und bezaubert. Ein Album, das wieder einen Weg gefunden hat, die traditionelle orientalisch/arabische Musik mit modernem Sound zu verbinden. Die größten Gänsehaut-Momente stellen sich bei mir allerdings beim Gesang ein. Zaher Zorgati hat die Gabe, sich auf einem gesanglichen Niveau zu bewegen, das man nur als überragend beschreiben kann und das immer genau auf den jeweiligen Track zugeschnitten ist. Jeder Song ist ein kleines Highlight, von ihm und der Instrumentalfraktion auf fast schon magische Weise umgesetzt und zum Leben erweckt.

Soul Of My Soul

https://www.youtube.com/watch?v=xN8jT1zUv6w



Breathing Near The Roar





The Funeral

https://www.youtube.com/watch?v=auS-5ssczKk



Until The End, feat. Elize Rid (AMARANTHE)

https://www.youtube.com/watch?v=F8SO-voIeCI