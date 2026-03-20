VIA DOLORIS betritt die Black-Metal-Bühne
20.03.2026 | 09:50
Das norwegische Atmospheric-Black-Metal-Projekt VIA DOLORIS hat sein Debütalbum "Guerre et paix" veröffentlicht. Die vorab präsentierten Singles 'For the Glory' und 'Un Franc Soleil' zeigten schon was Mastermind Gildas Le Pape zu komponieren vermag. Der erste Langspieler kommt mit Unterstützung von Season of Mist in die Plattenläden.
"Guerre et paix" Trackliste:
01. Communion
02. Un Franc Soleil
03. Omniprésents
04. For The Glory
05. Ultime Tourment
06. Visdommens Vei I
07. Visdommens Vei II
