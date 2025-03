NCN 2025: SUICIDE COMMANDO; CAMOUFLAGE und weitere Bands bestätigt

Vom 05.09. bis 07.09.2025 findet im Kulturpark Deutzen die achtzehnte Auflage des NCN-Festivals statt.



In den letzten Stunden beziehungsweise Tagen sind einige Bands zum Programm dazu gekommen.



Aktuell liest sich das Programm so:

SUICIDE COMMANDO

PSEUDOKRUPP PROJECT

TANZWUT

BLITZ UNION

EKLIPSE

RUEBI

GRENDEL

DEVISION REDUX

ROME (Jerome Reuter)

MONOLITH

SHE PAST AWAY

AUGER

HELDMASCHINE

REIN

IT´S FOR US

ANGELS AND AGONY

S Y Z Y G Y X

MAN WITHOUT HATS

CIRCUS OF FOOLS

WILLIAM BLEAK

CAMOUFLAGE

KITE



Bereits am 04.09.2025 findet die bekannte Warm-Up-Party statt. Dieses Mal soll es einen Synthiepop-Abend geben.



Die Tickets für das Festival sind im NCN-Shop erhältlich.



Auf der Homepage der Veranstaltung gibt es weitere Infos.

Quelle: www.facebook.com/ncnfestival Redakteur: Swen Reuter Tags: ncn 2025 festival 2025 kulturpark deutzen suicide commando camouflage pseudokrupp projekt tanzwut blitz union eklipse ruebi grendel devision reudux rome jerome reuter she past away auger heldmaschine rein monolith syzygyx