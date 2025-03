BLOODRED HOURGLASS mit neuer Single

Die Finnischen Melodic-Death-Metaller BLOODRED HOURGLASS kündigen eine neue Single an. 'We Should Be Buried Like This' kommt am 14.03.2025 via Out of Line Music auf den Markt und ist nach dem Langspieler "How's the Heart?" das erste neue musikalische Werk der sechs Jungs. Nach der "Halos Over Europe Tour 2025", die sie als Support begleiten durften, dürfte die angewachsene Fangemeinde entsprechend, auf den neuen Song, gespannt sein. Einen Konzertbericht zum Auftritt im Hellraiser (Leipzig) gibt es bei uns auf der Seite.





Der neue Track bekam ein Video bei Youtube spendiert, welches am 14.03.2025 freigeschaltet wird.







We Should Be Buried Like This (Official Music Video)



https://www.youtube.com/watch?v=PXDPzGfj2b8

Quelle: BLOODRED HOURGLASS Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: bloodred hourglass we should be buried like this