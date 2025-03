SANHEDRIN ruft zum Blutvergießen auf

Nach 'Blind Wolf' und 'Franklin County Line' kommt nun die finale Singleauskopplung von SANHEDRIN. Mit 'Let's Spill Some Blood' gibt es jetzt also einen letzten Einblick in den für morgen angekündigten Langspieler "Heat Lightning", welcher über Metal Blade Records veröffentlicht wird.

Wer es so lange nicht mehr aushält, kann auch gerne einen Blick in das Interview werfen, das unser Cheffe Marcel just mit der Band geführt hat.

Let's Spill Some Blood

https://www.youtube.com/watch?v=rsl32rFOI-Q

