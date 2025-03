Neue Musik von JADE

Pulverised Records kündigt das zweite Album der internationalen Death Metal-Kombo JADE mit dem Titel "Mysteries Of A Flowery Dream" an, das am 9. Mai 2025 via Pulverised Records auf CD, LP und in digitalen Versionen erscheinen wird.

"Mysteries Of A Flowery Dream" Trackliste:



1. The Stars' Shelter

2. Light's Blood

3. Shores Of Otherness

4. The Stars' Shelter (II)

5. 9th Episode

6. Darkness In Movement

7. A Flowery Dream

Ein Videoclip zur ersten Single 'Shores Of Otherness' könnt ihr euch hier anschauen und anhören:

Shores Of Otherness

https://www.youtube.com/watch?v=6BYD5l3GrNw