NCN-Festival 2026: DIE KRUPPS, THE BEAUTY OF GEMINA und weitere Bands bestätigt

Für das NCN-Festival 2026 in Deutzen sind in den vergangenen Tagen weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

DIE KRUPPS

DIE BEAUTY OF GEMINA

EXTIZE

NEMUER

PANKOW

MAYFLOWER MADAME

JUNKIE KUT



Bisher bestätigt waren:

PETER HEPPNER

RINA PAVAR

ELINBORG

SIERRA VEINS

AMBASSADOR21

GRUNDEIS

SIGLO XX

MRDTC

VANGUARD

SAMSAS TRAUM

BAGGER 258

MARC ALMOND (Best-Of SOFTCELL und Solo)

GIRLS UNDER GLASS (Best-Of-Show zum 40-jährigen Bestehen)

MELOTRON

OF THE WAND AND THE MOON

INTENT:OUTTAKE

THE FOREIGN RESORT

ATLAS BIRD

HINFORT



Das Festival findet vom 04.09. bis 06.09.2026 im Kulturpark Deutzen statt.



Bereits am 03.09.2026 gibt es die bekannte Warm-Up-Party. Bei dieser werden PRAGER HANDGRIFF, TYSKE LUDDER und zwei weitere Bands zu erleben sein.

Die Tickets sind im Festival-Onlineshop erhältlich.