DRACONIAN und der kalte Himmel

Am 8. Mai 2026 erscheint über Napalm Records das neue Studioalbum "In Somnolent Ruin" von DRACONIAN. Mit 'Cold Heavens' gibt es die neue Single zusammen mit einem Video.
Johan Ericson über 'Cold Heavens':
Da uns noch ein Up-Tempo Song fehlte, war 'Cold Heavens' das letzte Stück, das für "In Somnolent Ruin" geschrieben wurde. Wir wollten einen einfachen, geradlinigen Track schaffen, um die längeren Kompositionen des Albums auszugleichen und dem Album mehr Vielseitigkeit zu verleihen. Lisas fast entspannte Gesangsparts stehen im Mittelpunkt und führen durch eine düstere, kalte Landschaft, bevor sie Anders' eher gehässigem und verzweifeltem Gesang Platz macht. Der Song endet mit einem Gefühl der Resignation und leitet direkt zum nächsten Song des Albums über."
Cold Heavens
https://www.youtube.com/watch?v=SzKKOXVcD4Y
2027 geht DRACONIAN auch auf EU-Tour. Hier schon einmal die Tourdaten zum Vormerken:
18.02.2027 DE Hamburg/ Knust
19.02.2027 DE - Berlin / Lido
20.02.2027 DE - Leipzig / Hellraiser
21.02.2027 PL - Krakow / Hype Park
23.02.2027 PL - Warsaw / Hydrozagadka
24.02.2027 AT - Vienna / Szene
25.02.2027 CZ - Prague / Futurum Club
26.02.2027 DE - München / Backstage Halle
27.02.2027 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal
28.02.2027 IT - Milan / Legend Club
02.03.2027 LU - Esch-sur-Alzette / Rockhal
03.03.2027 DE - Oberhausen / Kulttempel
04.03.2027 NL - Utrecht / TivoliVredenburg
05.03.2027 BE - Kortrijk / DVG
06.03.2027 FR - Paris / La Machine Du Moulin Rouge
07.03.2027 UK - London / The Dome
