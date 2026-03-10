DRACONIAN und der kalte Himmel

Am 8. Mai 2026 erscheint über Napalm Records das neue Studioalbum "In Somnolent Ruin" von DRACONIAN. Mit 'Cold Heavens' gibt es die neue Single zusammen mit einem Video.



Johan Ericson über 'Cold Heavens':

Da uns noch ein Up-Tempo Song fehlte, war 'Cold Heavens' das letzte Stück, das für "In Somnolent Ruin" geschrieben wurde. Wir wollten einen einfachen, geradlinigen Track schaffen, um die längeren Kompositionen des Albums auszugleichen und dem Album mehr Vielseitigkeit zu verleihen. Lisas fast entspannte Gesangsparts stehen im Mittelpunkt und führen durch eine düstere, kalte Landschaft, bevor sie Anders' eher gehässigem und verzweifeltem Gesang Platz macht. Der Song endet mit einem Gefühl der Resignation und leitet direkt zum nächsten Song des Albums über."



Cold Heavens







https://www.youtube.com/watch?v=SzKKOXVcD4Y



2027 geht DRACONIAN auch auf EU-Tour. Hier schon einmal die Tourdaten zum Vormerken:



18.02.2027 DE  Hamburg/ Knust

19.02.2027 DE - Berlin / Lido

20.02.2027 DE - Leipzig / Hellraiser

21.02.2027 PL - Krakow / Hype Park

23.02.2027 PL - Warsaw / Hydrozagadka

24.02.2027 AT - Vienna / Szene

25.02.2027 CZ - Prague / Futurum Club

26.02.2027 DE - München / Backstage Halle

27.02.2027 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

28.02.2027 IT - Milan / Legend Club

02.03.2027 LU - Esch-sur-Alzette / Rockhal

03.03.2027 DE - Oberhausen / Kulttempel

04.03.2027 NL - Utrecht / TivoliVredenburg

05.03.2027 BE - Kortrijk / DVG

06.03.2027 FR - Paris / La Machine Du Moulin Rouge

07.03.2027 UK - London / The Dome

