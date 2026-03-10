BOSTON: Tommy DeCarlo gestorben

Am gestrigen 9. März ist Tommy DeCarlo, Sänger und Keyboarder bei BOSTON, seiner Krebserkrankung erlegen. Nach dem Tod des ersten Sängers der Band Brad Delp, der ebenfalls an einem 9. März gestorben ist, veröffentlichte DeCarlo einige BOSTON-Cover bei MySpace, woraufhin er in die Gruppe aufgenommen wurde. Dort wirkte er am bislang letzten Studioalbum der Formation um Tom Scholz, "Life, Love & Hope", mit. Tommy DeCarlo wurde 60 Jahre alt.







https://www.youtube.com/watch?v=62dSSgsaitM

