NAPALM DEATH auf Tour
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Die Grindcore/Death-Spezialisten von NAPALM DEATH schicken sich an, ab Juli wieder einmal die einen oder anderen Clubs in Schutt und Asche zu legen.
Hier die Termine:
04.07. TRUTNOV - OBSCENE EXTREME (CZE)
05.07. WEINHEIM - CAFE CENTRAL (GER)
06.07. HÜNXE - RUHRPOTT RODEO (GER)
07.07. MAASTRICHT - MUZIEKGIETERIJ (NLD)
09.07. SIEGEN - VORTEX (GER)
10.07. FLENSBURG - RETRO MUSIC HALL (GER)
11.07. FREDERICIA - METAL MAGIC FESTIVAL (DNK)
12.07. TORGAU - IN FLAMMEN OPEN AIR (GER)
13.07. HERFORD - KULTURWERK (KLEIN) (GER)
14.07. ARNHEM - ARNHEM PUNK FEST (NLD)
04.08. RASNOV - ROCKSTADT EXTREME FEST (RO)
17.08.. FRANCAVILLA AL MARE - FRANTIC FEST (IT)
22.08. CHAM - L.A. CHAM (GER)
23.08. SPITAL AM SEMMERING - KALTENBACH OPEN AIR (AUT)
24.08. LÜDENSCHEID - BAUTZ FESTIVAL (GER)
25.08. MALMÖ - MALMÖ MASSACRE (SWE)
31.08. SZCZECINEK - MATERIAFEST (PL)
02.09. CAMPULUNG MUSCEL - POSADA ROCK FESTIVAL (RO)
- Quelle:
- M.A.D. Tourbooking
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- napalm death european tour mad tourbooking
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