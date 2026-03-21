DISTORTED REFLECTION - Doom Zone

Doom Zone

Mehr über Distorted Reflection

Genre:
Doom Metal
∅-Note:
8.00
Label:
Iron Shield Records
Release:
27.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. 3000 A.D.
    2. My Second Father
    3. Gates Of Paranoia
    4. Love On Earth
    5. Asphyxiating
    6. Certain Death
    7. Diminished
    8. Twoer Of Dreams
    9. Forecourt To Death
    10. The Final Attempt
    11. Morbid Reality

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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