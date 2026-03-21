BLACK LABEL SOCIETY - Engines Of Demolition

Engines Of Demolition

Auch im Soundcheck: Soundcheck 03/26

Mehr über Black Label Society

Genre:
Hard Rock / Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Spinefarm Records
Release:
27.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Name In Blood
    2. Gatherer Of Souls
    3. The Hand Of Tomorrows Grave
    4. Better Days & Wiser Times
    5. Broken And Blind
    6. The Gallows
    7. Above & Below
    8. Back To Me
    9. Lord Humungus
    10. Pedal To The Floor
    11. Broken Pieces
    12. The Stranger
    13. Ozzy's Song

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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