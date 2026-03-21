TIMELESS RAGE - My Kingdom Come

My Kingdom Come

Auch im Soundcheck: Soundcheck 03/26

Mehr über Timeless Rage

Genre:
Symphonic Power Metal
∅-Note:
8.50
Label:
Metalapolis
Release:
27.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. My Kingdom Come
    2. The Seed Of Fear
    3. The Devil's Masquerade
    4. Conquistadores
    5. Moonbite Serenade
    6. A Vampire's Legacy
    7. Regrets
    8. The Enemy Is You
    9. We All Shall Fall
    10. The Pale Death

    Suche

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Artikel

    Login

    Neu registrieren