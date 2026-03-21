Gut gemachter Symphonic Metal mit aussrucksstarkem Gesang.

So geht es, wenn man ein Video sieht, das einem gefällt und man sich spontan dazu entschließt, eine Rezension zu schreiben. Da mir TIMELESS RAGE bisher völlig unbekannt war, wollte ich natürlich über die Band etws mehr wissen. Die deutsche Symphonic Power Metal-Band aus Villingen-Schwenningen wurde 2012 gegründet und veröffentlicht nach "Untold" von 2022 mit "My Kingdom Come" nun ihr zweites Album.



Zum aktuellen Line-Up gehören Nicolaj Ruhnow (Vocals), Anna Keil (Keyboards, Backing-Vocals), Michael Benk (Guitar, Backing-Vocals), Christian Pirch (Guitar, Backing-Vocals), Daniel Wengle (Bass, Backing-Vocals) und Klaus Buchfink (Drums). Laut Promo-Zettel geht es bei dem Album umd die Themen "Macht, Freiheit, Rebellion, Liebe, Schuld, Krieg sowie den Kreislauf von Leben und Tod. Wobei theologische, mythologische und menschliche Perspektiven miteinander verwoben werden." Das mag jetzt etwas hochtrabend klingen, aber wenn man symphonischen Metal mag, wird man an den zehn Titeln seine Freude haben.



Der Opener, das melodische 'My Kingdom Come', gleichzeitig der Titeltrack des Albums, lässt schon sofort aufhorchen, zeigt doch Nicolaj Ruhnow direkt sein gesangliches Können. Begleitet wird er dabei von einer hervorragenden Instrumentalfraktion, die immer wieder einen tollen Hintergrund für alle Songs liefert. Schon einmal ein ganz starker Einstieg. Mit einem Paukenschlag im wortwörtlichen Sinne wird das etwas düstere 'The Seed Of Fear' eingeleitet. Der eindringliche Gesang sorgt hier für eine gewisse Gänsehaut. Untermalt wird alles von Keyboardklängen, fettem Drumming und großartigen Gitarrenriffs. Ein Song, der gut ins Ohr geht.



Kommen wir nun zu 'The Devil's Masquerade', das erneut mit knackigen Gitarren und wiederum fettem Drumming besticht. Nicolaj's Gesang jagt einem stellenweise richtige Schauer über den Rücken. Mit Kampfgetümmel beginnt das treibende 'Conquistadores', auch hier wieder grandioses Drumming und eine großartige Saitenfraktion. Den besonderen Kick gibt aber einmal mehr der tolle Gesang. Sehr cool! Gerade die Gesangsleistung ist auch beim harschen 'Moonbite Serenade' außergewöhnlich. Es entwickelt sich eine tolle Atmosphäre, die so gar nichts mit dem zu tun hat, was man gemeinhin unter Serenade versteht. Hier geht es richtig zur Sache, mit dezentem Gruselfaktor inklusive.



Symphonisch-düster wird es beim epischen 'A Vampire's Legacy', das mit einem kurzen Sprechgesang eingeleitet wird, bevor es rasant zur Sache geht. Auch wieder ein Track mit Gänsehautfaktor, was nicht zuletzt an der unglaublichen Instrumentalfraktion und dem mitreißenden Gesang liegt. Das kurze, akustisch-balladeske Zwischenspiel 'Regrets' leitet zu den letzten drei Songs über. Da wäre das rasante 'The Enemy Is You' mit einem "wütend" singenden Nicolaj und einem Drumming, das echten Wegföhncharakter hat und mich nachhaltig beeindruckt. Ein ganz starker Song.



Anfangs ehere symphonisch, durchgängig mit Klavierbegleitung und wieder mit diesem knallharten Drumming, das ich so liebe, entpuppt sich 'We All Shall Fall' als rasender aber melodischer Track. Ich muss es noch einmal erwähnen, auch hier beeindruckt Nicolaj mitseinem Gesang und verleiht dem Track den letzten Kick. 'The Pale Death' schließt sich vom musikalischen Aspekt gesehen an seine beiden Vorgänger an und beendet ein Album das viele positive Überraschungen bietet.



Fazit: Es hat sich auch diesmal wieder gelohnt, nach dem Anschauen des Videos ins Album einzutauchen. "My Kingdom Come" ist ein wuchtiges, aber auch emotionales Symphonic-Power-Metal-Album, das einen in seinen Bann zieht. Wie schon mehrfach erwähnt, ist der Gesang von Nicolaj ausgesprochen beeindruckend, da er diesem Album den richtigen, den Songs angemessenen, Tiefgang verleiht. Den passenden Rahmen bildet natürlich die Instrumentalfraktion, die ebenso komplett überzeugt. Alle zusammen bilden eine Einheit, die das ganze Potenzial von TIMELESS RAGE zum Tragen bringt.

We All Shall Fall

https://www.youtube.com/watch?v=1PHfvQgOpRw

A Vampire's Legacy

https://www.youtube.com/watch?v=5ThKTcpuNm4

Moonbite Serenade

https://www.youtube.com/watch?v=1t1cSXsdGcU

The Seed Of Fear

https://www.youtube.com/watch?v=9QQWo-02X70

The Devil's Masquerade

https://www.youtube.com/watch?v=LwhPypIPx-E