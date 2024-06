Die in Stuttgart ansässige Heavy/Folk Metal-Band GRENDEL'S SŸSTER veröffentlicht am 30. August via Cruz Del Sur Music ihr Debütalbum "Katabasis Into The Abaton / Abstieg in die Traumkammer". Wie bereits bei den 2018 und 2019 erschienenen EP's befinden sich auf der Platte zur Hälfte Songs mit deutschen und englischen Lyrics. Live kann man die Band dann im Herbst auf der anstehenden Tour mit MESSA bewundern.

