JETHRO TULL: Ian Anderson mag es üppig

Am 23. August erscheint über Madfish/Edel mit "8314 Boxed" die absolute Vollbedienung für alle IAN ANDERSON- und JETHRO TULL-Fans.

Hierbei handelt es sich um eine 10er-LP-Box, eine limitierte Deluxe-Box zu Ehren der wertvollen Solowerke aus dem Hause IAN ANDERSON.

Die Box enthält:

- exklusive Vinyl-Erstveröffentlichungen von "Divinities: Twelve Dances With God", "The Secret Language Of Birds" (2LP), und "Rupi's Dance" (2LP)

- "Walk Into Light", "Divinities: Twelve Dances With God" und "Homo Erraticus" in halber Geschwindigkeit von Air Studio neu gemastert

- "Roaming In The Gloaming" LP bietet bisher unveröffentlichte Live-Aufnahmen von 1995-2007

- Wunderschöne Seite-D-Radierungen auf 3 der 10 Platten