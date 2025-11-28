NANOWAR OF STEEL veröffentlicht 2026 neue EP und geht auf Europatour
Kommentieren
Der italienische Comedy-Metal-Act NANOWAR OF STEEL bringt am 07.01.2026 seine neue EP "The Genghis Khan EP to End All Genghis Khan EPs" heraus. Die dazugehörige erste Single 'Feet & Greet' ist bereits als Video erschienen und enthält einen Gastbeitrag von Mikael Sehlin (Amaranthe).
Am 09.01.2026 startet in Tilburg eine 27-Shows umfassende Europatour mit UUHAI und wechselnden Supports.
Hier die Tourtermine:
09.01.26 NL Tilburg O13
10.01.26 DE Bochum Matrix
11.01.26 FR Lille The Black Lab
13.01.26 UK Grimsby Yardbirds Rock Club
14.01.26 UK Southampton The 1865
15.01.26 UK London O2 Academy Islington
16.01.26 FR Vaureal Le Forum
17.01.26 FR Limoges CCM John Lennon
18.01.26 FR Bordeaux Rocher de Palmer
20.01.26 ES Pamplona Totem
21.01.26 ES Madrid Revi Live
22.01.26 ES Barcelona Sala Wolf
23.01.26 FR Toulouse Le Metronum
24.01.26 FR Montpellier Rockstore
25.01.26 FR Grenoble LIlyade
27.01.26 CH Pratteln Z7
28.01.26 DE München Backstage
29.01.26 DE Köln Gebäude 9
30.01.26 FR Le Mans LOasis
31.01.26 FR Colmar Le Grillen
01.02.26 DE Herford Kulturwerk
03.02.26 DE Hamburg Logo
04.02.26 DE Aschaffenburg Colos-Saal
05.02.26 CZ Prag Futurum Music Bar
06.02.26 PL Krakau STUDIO
07.02.26 SK Bratislava Randal Club
08.02.26 DE Berlin Lido
NANOWAR OF STEEL feet Mikael Sehlin - Feet & Greet (Official Lyric Video) | Napalm Records
https://www.youtube.com/watch?v=T7GAZtclDDU
- Quelle:
- NANOWAR OF STEEL Homepage
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- nanowar of steel tour
0 Kommentare