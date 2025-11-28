BEHEMOTH kündigt Europa-Tour mit DIMMU BORGIR und DARK FUNERAL an

Die Extreme-Metal-Welt kann sich 2026 auf ein mächtiges Bühnenbeben gefasst machen. BEHEMOTH bündelt erstmals seine Kräfte mit DIMMU BORGIR und DARK FUNERAL für eine großangelegte Europa-Tour, die schon jetzt als eines der massivsten Black-Metal-Pakete der kommenden Jahre gehandelt wird.

Entsprechend selbstbewusst präsentiert sich die polnische Speerspitze des Genres und verspricht ein finsteres Live-Spektakel, das Maßstäbe setzen soll.



Im Oktober geht das Dreiergespann auf gemeinsame Reise durch zahlreiche europäische Metropolen, darunter mehrere Stationen im deutschsprachigen Raum.



Hier die bestätigten Termine:





09.10.26  Zürich (CH), Halle 622

10.10.26  Zwickau, Sparkassen-Arena Zwickau

11.10.26  Esch an der Alzette (LU), Rockhal

13.10.26  Mailand (IT), Alcatraz

14.10.26  München, Zenith

16.10.26  Paris (FR), Zenith

18.10.26  Den Bosch (NL), Mainstage

20.10.26  Köln, Palladium

22.10.26  Hamburg, Inselpark Arena

23.10.26  Berlin, Columbiahalle

24.10.26  Brünn (CZ), Hala Vodova

27.10.26  Helsinki (FI), Ice Hall

29.10.26  Stockholm (SE), Fållan

30.10.26  Kopenhagen (DK), K.B. Hallen



Der reguläre Ticketverkauf startet am Mittwoch, den 03.12.2025.

Quelle: BEHEMOTH Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: behemoth dimmu borgir dark funeral tour