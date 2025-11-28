BEHEMOTH kündigt Europa-Tour mit DIMMU BORGIR und DARK FUNERAL an
Kommentieren
Die Extreme-Metal-Welt kann sich 2026 auf ein mächtiges Bühnenbeben gefasst machen. BEHEMOTH bündelt erstmals seine Kräfte mit DIMMU BORGIR und DARK FUNERAL für eine großangelegte Europa-Tour, die schon jetzt als eines der massivsten Black-Metal-Pakete der kommenden Jahre gehandelt wird.
Entsprechend selbstbewusst präsentiert sich die polnische Speerspitze des Genres und verspricht ein finsteres Live-Spektakel, das Maßstäbe setzen soll.
Im Oktober geht das Dreiergespann auf gemeinsame Reise durch zahlreiche europäische Metropolen, darunter mehrere Stationen im deutschsprachigen Raum.
Hier die bestätigten Termine:
09.10.26 Zürich (CH), Halle 622
10.10.26 Zwickau, Sparkassen-Arena Zwickau
11.10.26 Esch an der Alzette (LU), Rockhal
13.10.26 Mailand (IT), Alcatraz
14.10.26 München, Zenith
16.10.26 Paris (FR), Zenith
18.10.26 Den Bosch (NL), Mainstage
20.10.26 Köln, Palladium
22.10.26 Hamburg, Inselpark Arena
23.10.26 Berlin, Columbiahalle
24.10.26 Brünn (CZ), Hala Vodova
27.10.26 Helsinki (FI), Ice Hall
29.10.26 Stockholm (SE), Fållan
30.10.26 Kopenhagen (DK), K.B. Hallen
Der reguläre Ticketverkauf startet am Mittwoch, den 03.12.2025.
- Quelle:
- BEHEMOTH Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- behemoth dimmu borgir dark funeral tour
0 Kommentare