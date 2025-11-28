EP und Tour von PALEFACE SWISS im Januar
Die Schweizer von PALEFACE SWISS gehen im Januar mit neuer EP auf große Headliner-Tour.
Zuerst wird am 2. Januar die "The Wilted EP" EP erscheinen. Neben dem Intro erwarten uns vier neue Songs, welche erneut erstklassigen Hardcore versprechen und uns standesgemäss aus den Feiertagen holen.
Die Trackliste liest sich wie folgend:
1. Intro
2. Withering Flower
3. Let Me Sleep
4. Instrument Of War
5. Everything Is Fine
Im Anschluss an die Veröffentlichung geht es dann auf der "The Wilted Tour 2026" einmal quer durch Westeuropa - mit dabei natürlich auch ein paar Abstecher im deutschsprachigen Raum. Als Support werden STICK TO YOUR GUNS und STATIC DRESS am Start sein.
Hier findet ihr einmal die Tourdaten:
12.01.26 Dublin Academy
13.01.26 Belfast Limelight
15.01.26 Manchester Academy 1
16.01.26 Glasgow SWG 3
17.01.26 London Troxy
18.01.26 Bristol O2 Academy
20.01.26 Brüssel AB
22.01.26 Wien Gasometer
23.01.26 Leipzig Haus Auensee
24.01.26 Hamburg Docks
25.01.26 Berlin Huxleys
27.01.26 München Tonhalle
28.01.26 Tilburg O13
29.01.26 Oberhausen Turbinenhalle
30.01.26 Wiesbaden Schlachthof
31.01.26 Paris Zenith *supporting Landmvrks
02.02.26 Toulouse Le Bikini
03.02.26 Madrid Wagon
04.02.26 Barcelona Razzmatazz
05.02.26 Lyon La Rayonne
07.02.26 Zürich Halle 622
Quelle:
- Paleface Swiss
Redakteur:
- Chris Schantzen
Tags:
- paleface swiss the wilted stick to your guns styg static dress
