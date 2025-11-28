EP und Tour von PALEFACE SWISS im Januar

Die Schweizer von PALEFACE SWISS gehen im Januar mit neuer EP auf große Headliner-Tour.

Zuerst wird am 2. Januar die "The Wilted EP" EP erscheinen. Neben dem Intro erwarten uns vier neue Songs, welche erneut erstklassigen Hardcore versprechen und uns standesgemäss aus den Feiertagen holen.

Die Trackliste liest sich wie folgend:

1. Intro

2. Withering Flower

3. Let Me Sleep

4. Instrument Of War

5. Everything Is Fine

Im Anschluss an die Veröffentlichung geht es dann auf der "The Wilted Tour 2026" einmal quer durch Westeuropa - mit dabei natürlich auch ein paar Abstecher im deutschsprachigen Raum. Als Support werden STICK TO YOUR GUNS und STATIC DRESS am Start sein.

Hier findet ihr einmal die Tourdaten:

12.01.26 Dublin Academy

13.01.26 Belfast Limelight

15.01.26 Manchester Academy 1

16.01.26 Glasgow SWG 3

17.01.26 London Troxy

18.01.26 Bristol O2 Academy

20.01.26 Brüssel AB

22.01.26 Wien Gasometer

23.01.26 Leipzig Haus Auensee

24.01.26 Hamburg Docks

25.01.26 Berlin Huxleys

27.01.26 München Tonhalle

28.01.26 Tilburg O13

29.01.26 Oberhausen Turbinenhalle

30.01.26 Wiesbaden Schlachthof

31.01.26 Paris Zenith *supporting Landmvrks

02.02.26 Toulouse Le Bikini

03.02.26 Madrid Wagon

04.02.26 Barcelona Razzmatazz

05.02.26 Lyon La Rayonne

07.02.26 Zürich Halle 622