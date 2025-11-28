ZAHN: Berliner Experimental-Band mit neuem Album im Februar 2026
28.11.2025 | 17:57
Das Trio aus Berlin hat heute mit 'Solex' das erste Stück vom neuen Album "Purpur" erscheinen lassen. Es wird am 20.02.2026 über Crazysane Records das fahle Licht der Welt erblicken und mit sehr speziellem Sound aufwarten. Wer sich davon leibhaftig überzeugen lassen möchte, kann das hier tun:
20.02.2026 Hamburg - Betty
21.02.2026 Berlin - Neue Zukunft
- Quelle:
- Crazysane Records
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- zah crazysane records neues album experimental februar 2026 konzert hamburg berlin neue zukunft powermetalde
