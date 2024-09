Metal & Malt Whisk(e)y Tasting - in Kooperation mit POWERMETAL.de - Deadline!

Am 2. Oktober 2024 um 20:00 Uhr lädt euch Spirits Trail zu einem einzigartigen Online-Erlebnis ein: das Metal & Malt Whisk(e)y Tasting!

Spirits Trail arbeitet hier mit POWERMETAL.de zusammen. Freut euch auf 6 spannende Metal-Abfüllungen, begleitet von guter Musik und einer Gemeinschaft von Whiskyliebhabern.

Kostenpunkt: 29,00 Euro. Tickets gibt's über Spirits Trail. Von dort werden auch eure Tastings versendet bzw. sind dort abholbar.

Erreichbar sind die Veranstalter über WhatsApp, aber auch telefonisch unter 0171/3526731 oder per Mail an info@spiritstrail.de. Die Plätze sind begrenzt, also direkt zugreifen!

Wichtig: Bestellungen mit Versand müssen bis Donnerstag, den 26.09.2024 erfolgen, da der Versand am Freitag stattfindet!

Man munkelt, dass dort auch POWERMETAL.de-Redakteure anwesend sein werden ...

Quelle: spirits trail Redakteur: Julian Rohrer