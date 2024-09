THRESHOLD mit Aushilfssänger bei kommenden Tourdates

Threshold hat auf der bandeigenen Facebook-Seite bestätigt, dass Alessio Garavello für die verbleibenden Shows der Band im Jahr 2024 für Sänger Glynn Morgan einspringen wird, da dieser seine Genesung von einer Kehlkopferkrankung fortsetzt. Glynn gab das folgende Statement ab:

"Das ist zweifelsohne eine der größten Entscheidungen, die ich nie treffen wollte. Als Sänger seine Stimme zu verlieren, ist sowohl körperlich als auch emotional unbeschreiblich, und nicht zu wissen, wie lange es dauern wird, sich zu erholen, machte es für mich und die Band zu einem großen Risiko, mich auf die kommende Tournee einzulassen. Ich möchte meinen Bandkollegen alles Gute für das bevorstehende Abenteuer wünschen und ein riesiges Dankeschön an Alessio Garavello aussprechen, der an meiner Stelle das Mikrofon ergriffen hat. Die Threshold-Fans sind die besten der Welt, also bin ich mir sicher, dass er ein warmes, lautes Willkommen bekommen wird! Glücklicherweise wird meine Stimme von Tag zu Tag stärker, und ich bin jetzt ganz zuversichtlich, dass ich mich mit der Zeit vollständig erholen werde. Ein großes Dankeschön an alle, die mir alles Gute gewünscht haben, und ich verspreche, dass ich zurückkommen werde!!!"

Alessio Garavello (A NEW TOMORROW, ex-POWER QUEST) trat kürzlich mit der Band beim Næstved Metalfest in Dänemark auf und wird sie auf ihrer "Through Time" Tour 2024 begleiten, auf der sie Songs von jedem ihrer 12 Studioalben spielen werden, um ihren umfangreichen Musikkatalog zu feiern, der sich über 30 Jahre erstreckt, vom 1993er Album "Wounded Land" bis zum 2022er Album "Dividing Lines".

Hier noch einmal die Dates im Überblick:

09.10.2024 - Zik-Zak, Ittre, BE

10.10.2024 - Z7, Pratteln, CH

11.10.2024 - Colos Saal, Aschaffenburg, DE

12.10.2024 - Boerderij, Zoetermeer, NL

13.10.2024 - South Of Heaven, Bilzen, BE

15.10.2024 - Feierwerk, München, DE

16.10.2024 - Im Wizemann, Stuttgart, DE

17.10.2024 - Neue Gebläsehalle, Neunkirchen, DE

18.10.2024 - Turock, Essen, DE

19.10.2024 - Cacaofabriek, Helmond, NL

01.11.2024 - Ready For Prog, Toulouse, FR

30.11.2024 - The Dome, London, UK

