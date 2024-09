Jubiläumsfestival von IN EXTREMO auf der Loreley

2025 jährt sich die Gründung der Mittelalter-Rocker zum 30. Mal. Zu diesem Anlass veranstalten IN EXTREMO vom 4. bis 6. September 2025 auf der Loreley Freilichtbühne in St. Goarshausen ein dreitägiges Festival und laden zahlreiche befreundete Bands dazu ein. Ein Campingplatz und ein großer Mittelalter-Markt werden ebenfalls eingerichtet.

Frontmann Michael Robert Rhein über das Festival: „Wir sind stolz und froh, dass so viele hochkarätige Bands, Spielleute und Musikanten unserer Einladung gefolgt sind, diese besonderen Tage mit uns zu verbringen und unserem gemeinsamen Publikum mit Sicherheit eines der tollsten Konzerterlebnisse 2025 zu bescheren. Das wird es in dieser Form so schnell nicht mehr geben und wir sind schon jetzt voller Vorfreude auf dieses magische Wochenende zusammen mit unseren Fans“

Das Line-Up:

- IN EXTREMO

- ASP

- EISBRECHER

- FEUERSCHWANZ

- VERSENGOLD

- FAUN

- WIND ROSE

- CLAWFINGER

- FIDDLER'S GREEN

- DRITTE WAHL

- SCHANDMAUL

- TANZWUT

- RAUHBEIN

- MANNTRA

- YE BANISHED PRIVATEERS

- SEASONS IN BLACK

- IRDORATH