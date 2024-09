BLACKOUT PROBLEMS & LAKE MALICE auf gemeinsamer Tour

Bevor BLACKOUT PROBLEMS aus München & LAKE MALICE aus Brighton von Oktober bis Dezember zusammen auf Europa-Tour gehen - insgesamt 24 Konzerte in 10 Ländern! - gibt es von beiden Bands bereits eine Kollabo-Single.



'Quicker Than Death' ist entstanden, um sich vor der Tour kennenzulernen, und mixt den Alternative-Sound der Münchner mit dem Metal-Einfluß des britischen Duos.



BLACKOUT PROBLEMS & LAKE MALICE – RIOT Tour 2024, * Support: Sperling



02.10. DE – Frankfurt, Batschkapp*

03.10. DE – Köln, Carlswerk Victoria*

04.10. FR – Paris, Supersonic

05.10. BL – Aarschot, De Klinker

06.10. NL – Amsterdam, Paradiso (BP only)

10.10. HU – Budapest, Dürer Kert

11.10. AT – Wien, Chelsea

12.10. DE – Erlangen, E-Werk

13.10. CH – Winterthur, Gaswerk

18.10. CZ – Prag, Rock Café

19.10. PL – Krakau, Hype Park

20.10. PL – Warschau, HYDROZAGADKA

31.10. DE – Leipzig, Conne Island*

01.11. DE – Berlin, Festsaal Kreuzberg*

02.11. DE – Hamburg, Markthalle*



08.11. UK – Brighton, Manchester Street Art Club

09.11. UK – Birmingham, O2 Academy 2

10.11. UK – Glasgow, Cathouse

12.11. UK – Leeds, Key Club

13.11. UK – Manchester, Academy 3

14.11. UK – Nottingham, Rescue Rooms

15.11. UK – London, The Dome (co-headline)

16.11. UK – Bristol, Thekla



07.12. DE – München, Muffathalle



Quicker Than Death







https://www.youtube.com/watch?v=-bxgMRzxIAw

