AMARANTHE mit neuem Live-Video

Am 23. Februar 2024 erschien via Nuclear Blast das Album "The Catalyst" von AMARANTHE. Mit 'Interference' gibt es jetzt ein weiteres Video.



Die Band kommentiert:

"Wir haben es geliebt, in den letzten sechs Monaten seit der Veröffentlichung von "The Catalyst" Songs für euch auf der ganzen Welt zu spielen, und es war wirklich eine unglaubliche Reise! Das Musikvideo zu 'Interference', das im legendären O13 Poppodium in Tilburg, Niederlande, gedreht wurde, fängt die Atmosphäre, die ihr mit uns gemeinsam geschaffen habt, perfekt ein. Wir freuen uns sehr darauf, es mit euch allen zu teilen! Wir können es kaum erwarten, uns wieder mit euch, unseren wunderbaren Fans, zu treffen und gemeinsam noch mehr von dieser Magie heraufzubeschwören!"



Interference







https://www.youtube.com/watch?v=ICgUdkLkYZ4

