MY DYING BRIDE kündigt neues Studioalbum an.

Am 19. April 2024 erscheint über Nuclear Blast das neue Album "A Mortal Binding" von MY DYING BRIDE. Mit 'Thornwyck Hymn' gibt es direkt den ersten Output daraus, inklusive einnes Videos.



"A Mortal Binding" Trackliste:

01. Her Dominion

02. Thornwyck Hymn

03. The 2nd Of Three Bells

04. Unthroned Creed

05. The Apocalyptist

06. A Starving Heart

07. Crushed Embers



Thornwyck Hymn







https://www.youtube.com/watch?v=q9f4eZbSysQ

