Zwölf Jahre nach dem ersten Teil dürfen sich WINTERSUN-Fans nun endlich auf "Time II" freuen.

Wir haben vorab schon einmal das Artwork und die Trackliste hierzu:

01. Fields Of Snow (4:05)

02. The Way Of The Fire (10:08)

03. One With The Shadows (6:19)

04. Ominous Clouds (2:22)

05. Storm (12:15)

06. Silver Leaves (13:31)

Das letzte WINTERSUN-Album erschien 2017 mit "The Forest Seasons".