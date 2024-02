APOCALYPTICA befindet sich auf dem Dach mit Quasimodo.

'On The Rooftop With Quasimodo' ist ein Titel vom 7. Studioalbum "7th Symphony", das 2010 erschienen ist. Heute können wir die Version sehen und hören, die 2021 in Helsinki in der St. John's Church aufgenommen wurde.



On The Rooftop With Quasimodo (Live in Helsinki - St. John’s Church)







https://www.youtube.com/watch?v=iUJjFI7r9A4





