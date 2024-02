Neuigkeiten von den EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN

Am 5. April 2024 veröffentlicht die Band ihr neues Studioalbum "RAMPEN (apm: alien pop music)". Schon seit Mitte der 1980er-Jahre experimentiert die Band auf der Bühne mit sogenannten Rampen: Öffentliche Improvisationen mit offener Entwicklung und Ausgang; Abschussrampen ins noch Unerforschte, die die Band im Jahr 2022 auf ihrer letzten "Alles in Allem"-Tournee im Zugabenteil performte und deren Mitschnitte als Basis für das neue Album dienen.



Auszüge aus dem Promotext:

"In ihrem 44. Bestehensjahr geht die Formation weit zurück zu ihren Wurzeln, um sich gleichzeitig neu zu definieren. Ein verändertes Selbstverständnis, für das das Berliner Quintett plus eins 2024 sein eigenes Genre kreiert hat: apm – alien pop music. - Eine musikalische Evolution, die beim 1981 veröffentlichten Albumdebüt „Kollaps“ beginnt und sich nun auf dem im April 24 erscheinenden Album „Rampen – apm: alien pop music“ manifestiert. - "Rampen – apm: alien pop music" ist Popmusik für Paralleluniversen und Zwischenwelten. Für Hyperräume und Interzonen. Mikrokosmisch und intergalaktisch zugleich. Eine demimondäne Behauptung außerhalb aller physikalischen Gesetze, mit der die Einstürzenden Neubauten ein stilistisches Niemandsland zwischen Vergangenheit und Zukunft betreten. - Aus Anti-Pop ist Alien Pop geworden. Fremdartig. Kokonhaft versponnen. Ungehört."



Womit auch direkt das zentrale Thema vorgegeben wäre, das sich wie ein roter Faden durch alle Songs zieht: Veränderung, utopische Gedankenspiele und Vergänglichkeit.



Das Album erscheint als Doppel Vinyl (5000 Stk limitierte durchnummerierte Sonder-Luxusedition aus farbigem 180g Vinyl und mit einem Poster, sowie 5 Fotokarten der Bandmitglieder als Beilage), Standard Vinyl Doppel LP aus Bio Vinyl und Doppel-CD.



EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN - "alien pop music" - Tour 2024



05.09. Wien - Arena Open Air

06.09. München - Muffathalle

09.09. Berlin - Columbiahalle

14.09. Köln - E - Werk

15.09. Hamburg - Elbphilharmonie

05.10. Zürich - Volkshaus

06.10. Genève - Alhambra

08.10. Frankfurt - Batschkapp

17.10. Leipzig - Haus Auensee

Quelle: Another Dimension Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: einstürzende neubauten rampen apm alien pop music