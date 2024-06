MYLES KENNEDY: Neues Soloalbum

Der amerikanische Sänger, Gitarrist und Songwriter MYLES KENNEDY wird am 11. Oktober 2024 sein drittes Soloalbum veröffentlichen. Es trägt den Namen "The Art Of Letting Go" und wird wieder via Napalm Records erscheinen.



Gemeinsam mit Schlagzeuger Zia Uddin und Bassist Tim Tournier bleibt der Musiker seinem Dreijahresrhythmus treu und veröffentlicht nach 2018 und 2021 in diesem Jahr "The Art Of Letting Go".



Heute ist die erste Single 'Say What You Will' erschienen. Für das Musikvideo hat MYLES KENNEDY mit Gordy De St. Jeor (Mammoth WVH) zusammengearbeitet. Es erzählt die Geschichte eines introvertierten Mädchens, das von ihren Mitschüler*innen gemobbt wird. Mit Hilfe ihres Lehrers, eines Hausmeisters sowie eines Kochs, dargestellt von Kennedy, Uddin und Tournier, erlangt sie Selbstbewusstsein und den Mut, ihre aufgebauten Mauern zu zerstören – und wird zum Star einer anstehenden Talentshow.



Die Tracklist liest sich so:

1. The Art Of Letting Go

2. Say What You Will

3. Mr. Downside

4. Miss You When You’re Gone

5. Behind The Veil

6. Saving Face

7. Eternal Lullaby

8. Nothing More To Gain

9. Dead To Rights

10. How The Story Ends



Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Zur Veröffentlichung des neuen Albums gibt es auch eine Europatour, welche im Oktober starten wird. Als Verstärkung werden BLACK RIVER DELTA und CARDINAL BLACK am Start sein Für November und Dezember sind sechs weitere UK-Termine gemeinsam mit DEVIN TOWNSED geplant. Im Januar und Februar 2025 führt es MYLES KENNEDY mit Special Guest TIM MONTANA nach Nordamerika. Weitere Informationen zu allen Shows, einschließlich Ticketlinks und VIP-Paketen, sind ab sofort auf der Homepage des Musikers verfügbar.



Hier die Europatermine:

27.10.24 – (DE) Hamburg, Gruenspan ^

28.10.24 – (DK) Kopenhagen, Pumpehuset ^

30.10.24 – (SE) Göteborg, Valand ^

01.11.24 – (SE) Stockholm, Debaser ^

02.11.24 – (NO) Oslo, John Dee ^

05.11.24 – (DE) Berlin, Columbia Theater ^

07.11.24 – (PL) Warschau, Club Progesja ^

08.11.24 – (CZ) Prag, Palac Akropolis ^

10.11.24 – (HU) Budapest, Akvarium Klub ^

11.11.24 – (AT) Wien, Arena ^

13.11.24 – (IT) Mailand, Alcatraz ^

14.11.24 – (CH) Zürich, X-Tra ^

16.11.24 – (DE) München, Technikum ^

17.11.24 – (LX) Luxemburg, Rockhal ^

19.11.24 – (DE) Frankfurt, Zoom +

20.11.24 – (NL) Tilburg, 013 +

22.11.24 – (DE) Köln, Kantine +

23.11.24 – (FR) Paris le Cabaret, Sauvage +

25.11.24 – (UK) Glasgow, SWG3 #

27.11.24 – (UK) Manchester, Academy #

29.11.24 – (UK) Nottingham, Rock City #

30.11.24 – (UK) Birmingham, 02 Academy #

02.12.24 – (UK) Cardiff, The Great Hall #

03.12.24 – (UK) London, 02 Forum #

05.12.24 – (IE) Dublin, The Academy +

06.12.24 – (IE) Belfast, Limelight +



^ mit Special Guest Black River Delta

+ mit Special Guest Cardinal Black

# mit Devin Townsend Acoustic Performance

Quelle: Head Of PR Redakteur: Swen Reuter Tags: myles kennedy the art of letting go neues soloalbum napalm records zia uddin tim tournier black river delta cardinal black devin townsed