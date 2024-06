HATEBREED Clubgigs im August 2024

Die Hardcoreinstitution HATEBREED feiert ihr 30. Jubiläum. Neben zahlreichen Auftritten auf Festivals in ganz Europa, nun auch in intimer Atmosphäre in kleinen Hallen oder Clubs.

Wer dabei sein möchte, sollte flink sein.

Hier könnt ihr an der Geburtstagsfeier teilnehmen:

04.08.2024 - Rostock - M.A.U.-Club

05.08.2024 - Köln - Essigfabrik

06.08.2024 - München - Backstage

13.08.2024 - Speyer - Halle 101

14.08.2024 - Stuttgart - Wizemann