MUSHROOMHEAD ist es egal...

Was genau? Nun, das erfahrt ihr vielleicht, wenn ihr euch das neue Video zu 'We Don't Care' anschaut. Es ist die dritte Auskopplung aus dem neuen Studio-Album "Call The Devil" von MUSHROOMHEAD, das am 9. August 2024 via Napalm Records erscheint.



https://www.youtube.com/watch?v=WeQ6gQF366o

