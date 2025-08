MORS PRINCIPIUM EST beschwört die Dunkelheit

Am 26. September 2025 erscheint via PERCEPTION - A Division of Reigning Phoenix Music das neunte Studio-Album "Darkness Invisible" von MORS PRINCIPIUM EST. Mit 'Summoning The Dark' gibt es jetzt die dritte Single-Auskopplung vom neuen Album.



Jori Haukio (Gitarre/Programmierung) kommentiert:

"Wir melden uns mit einem furchteinflößenden Clip zu unserer neuen Single 'Summoning The Dark' zurück, den wir unter der Regie von JP Kaukonen in den Tiefen der sagenumwobenen Wäldern Finnlands gedreht haben. Das Video vermischt eine topmoderne Produktion mit einer durchdachten Fantasy-Horror-Geschichte: Eine finstere, eindringliche Erfahrung, die euch zu einer Beschwörungszeremonie mitnimmt, aus der es kein Entkommen mehr gibt!"



Summoning The Dark







https://www.youtube.com/watch?v=LABclKN4-Gk

