DESASTER sitzt auf dem Thron der Ekstase

Am 22. August erscheint via Metal Blade Records die neue Platte "Kill All Idols" von DESASTER. Mit 'Throne Of Ecstasy' gibt es einen weiteren Vorab-Track.



Gründungsgitarrist Infernal erläutert zu 'Throne Of Ecstasy':

"Der Song ist ein traditioneller DESASTER-Black-/Thrash-Song, der im Mittelteil sofort zum Headbangen und Fäustehochreißen animiert. Die Riffs entstanden spontan im Proberaum während einer der legendären Sessions mit jeder Menge (natürlich legalen) Stimulanzien und musste nur noch ein wenig arrangiert werden. Es war eine leichte Geburt! Die Songs, die aus Jamsessions entstanden sind, sind normalerweise unsere besten."



Throne Of Ecstasy







https://www.youtube.com/watch?v=9IFDxiBk5Qs

