MOONLIGHT HAZE kündigt neue EP an

Am 22. Mai 2026 erscheint via Scarlet Records die neue EP "Interstellar Madness" von MOONLIGHT HAZE. Produziert wird die EP von Sascha Paeth (AVANTASIA, ANGRA, KAMELOT, EDGUY..), gemixed und gemastered von Simone Mularonis "Domination Studio" (WIND ROSE, VISION DIVINE, TWILIGHT FORCE...). Das cover & artwork stammt vom Beatrice Demori/Oround Studio.



"Interstellar Madness" Trackliste:

1 Moonlight Legion

2 Lost In Moonlit Symphonies

3 We Are Fire

4 Shine

5 Interstellar Madness

6 Interstellar Madness: Finale

Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: moonlight haze interstellar madness